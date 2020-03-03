Путин объяснил, зачем нужна несистемная оппозиция

Москва, 3 марта. Несистемная оппозиция нужна стране, поскольку вносит в ее жизнь большой положительный вклад, объяснил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что представители несистемной оппозиции оказывают определенное влияние, в особенности на уровне муниципалитетов, крупных городов.

«Дай ей бог здоровья!» — добавил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер напомнил, что в любом государстве всегда была, есть и будет часть общества, выражающая несогласие с действующей властью, и «это очень хорошо».

При этом Путин подчеркнул, что лица, «доводящие до революции», во власти, как показывает практика, долго не задерживаются — рано или поздно становятся недовольны тем руководством страны, которое создано было в результате их же действий.

«Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, <…> потом сами развалились, и страну за собой утащили», — констатировал глава государства.

Еще в феврале президент отмечал, что оппозиция в России должна не просто критиковать власть, а представлять населению позитивную программу. Путин подчеркивал, что критика, несомненно, нужна, но ее одной недостаточно для эффективного развития государства.

Российский лидер высказывался также о несанкционированных акциях, устроителями которых становятся представители оппозиции. Он обращал внимание, что организаторы незаконных митингов специально провоцируют представителей власти, чтобы вызвать в обществе резонанс. Путин констатировал, что такие личности хотят выставить себя «героями», способными «с рвением защищать интересы граждан».