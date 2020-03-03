Онищенко призвал россиян к спокойствию на фоне регистрации COVID-19 в Москве

В период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями — а к ним относится и коронавирус — нужно соблюдать правила личной гигиены, оставаться спокойными и не поддаваться панике. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Всего в России, по последней информации, были зарегистрированы шесть случаев коронавирусной инфекции. Два из них — у граждан Китая, которые уже выписаны. Еще три случая — у граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess; все они получают лечение в стационаре. Последний зарегистрированный — гражданин России, вернувшийся из Италии.

«Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Все 24 человека, контактировавшие с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус, находятся под присмотром врачей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, еще 83 человека без симптомов заболевания помещены в домашний карантин.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал россиян к спокойствию на фоне сообщений о регистрации случая коронавируса в Москве.

Парламентарий подчеркнул: самое важное для каждого из нас — соблюдать правила личной гигиены, а медицинские специалисты принимают все необходимые меры по недопущению распространения COVID-19.

«В период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями — грипп, ОРЗ, коронавирус — нужно соблюдать правила личной гигиены. Это и ношение масок, и гигиена рук, посуды <…>. Все, кто прилетает к нам из неблагополучных регионов, — их берут под наблюдение, с ними проводят работу медицинские специалисты, дают им инструкции. Но мы с вами, все, должны соблюдать как «Отче наш» вот эти требования. Я не знаю, «посчастливится» ли кому-то заболеть коронавирусом, но гриппом заболеть сегодня очень легко. Это инфекция с таким же механизмом передачи, при этом грипп сегодня протекает более тяжело, чем коронавирусная инфекция. Просто из коронавируса сделали некую такую информационную атаку», — сказал Геннадий Онищенко.

Он также прокомментировал свежие данные Государственной комиссии здравоохранения КНР по распространению коронавируса. По информации на 3 марта, в Китае зарегистрировано 80,3 тысячи случаев COVID-19. Прирост заболевших за сутки — 128 человек. При этом большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 8,5% — в тяжелой.

«Все называют цифру — 80 тысяч заболевших. А то, что 47200 выздоровели и выписались – об этом никто не говорит. А 47200 — это почти 60% от всех заболевших — за весь период. Они уже выздоровели, а мы их числим в больных. Это некорректно. Тяжелых форм всего 8,5%. Все остальные — легкая и средняя тяжесть. <…> Поэтому, в общем-то, заболевание — да, респираторное, — да, передается воздушно-капельным путем. Но сказать, что это что-то такое катастрофическое — нельзя, потому что тяжелых случаев — 8,5%. Остальные 91,5% — средняя и легкая тяжесть», — отметил Геннадий Онищенко.

В РФ специалисты принимают все необходимые меры. Если же говорить о россиянине, у которого коронавирус был диагностирован по прилету из Италии, то он находится под присмотром врачей, а все, кто контактировал с ним — тоже под наблюдением медиков.

«Человека, который заболел, его выявили — у него легкая форма. Сейчас он изолирован. Угрозы его здоровью нет. Все, кто летел с ним в самолете, тоже находятся под наблюдением <…> Поэтому сейчас нужно быть спокойными, не поддаваться панике, но при этом помнить о тех не очень обременительных мероприятиях по личной гигиене, которые мы должны, кстати, соблюдать всегда, независимо от того, есть коронавирус, или его нет», — подчеркнул парламентарий.

Геннадий Онищенко также прокомментировал появление фейков о коронавирусе в России. По мнению депутата, целью таких провокаций является дестабилизация обстановки.