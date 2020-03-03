ПВО сбили турецкий БПЛА, атаковавший позиции ЛНА на направлении аль-Халль

Триполи, 3 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об уничтожении турецкого БПЛА, попытавшегося атаковать позиции ЛНА в направлении аль-Халля в Триполи.

Уточняется, что беспилотник поднялся в воздух из аэропорта «Митига», находящегося под контролем протурецких сил и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Беспилотный летательный аппарат попытался нанести удары по местам дислокации сил ЛНА в окрестностях ливийской столицы, однако системы ПВО ударили по нему прицельным огнем, сбив его.

Турция совместно с боевиками ПНС превратила аэропорт «Митига» в свою военную базу. Туда перебрасываются завербованные сирийские террористы, а также поступают крупные турецкие оружейные грузы. Кроме того, объект используется бандформированиями для массированных артиллерийских обстрелов по южным районам Триполи.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма, заключенные которой боевиками используются в качестве живого щита. В ней с мая 2019 года находятся двое российских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью выкупа. Россиянам так и не предъявили обвинения. Кроме того, боевики ПНС прикрываются пассажирами рейсов аэропорта, все еще используемого для гражданских авиаперевозок.