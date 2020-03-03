США не хватит времени выпустить в «металле» перехватчик российского гиперзвука

Военный аналитик Вадим Козюлин выразил сомнения, что в 2020 году США смогут завершить создание перехватчика гиперзвукового оружия.

Ранее заместитель директора программы гиперзвукового оружия Министерства обороны США Майк Уайт сообщил, что в середине 2020 года американские разработчики намерены провести программу испытаний перехватчиков гиперзвукового оружия.

«Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов», — рассказал Уайт.

Помимо этого, в 2020 году Соединенные Штаты планируют провести испытательные пуски гиперзвукового оружия, от стадии разработки инженеры перешли к созданию прототипов. После этого начнется закупка армией действующих систем вооружений.

Комментируя планы Пентагона, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что США действительно обладают технологией создания гиперзвуковых воздушных систем.

«Американцы на протяжении нескольких десятилетий занимаются созданием гиперзвуковых аппаратов и самый скоростной пилотируемый аппарат был американским (А-15), как и гиперзвуковой разведывательный самолет SR-71 Blackbird, который еще до сих пор эксплуатируется. Кроме того, в США существует четыре программы по созданию разнообразных гиперзвуковых аппаратов, это кстати тоже происходит на протяжении десятилетий, так что да — технологии у них есть, инженерная школа колоссальная, да и опыт большой. Поэтому то, о чем говорит Уайт, это не просто бравада и фантазии, они будут продолжать развитие своих систем», — говорит эксперт.

Не стоит также забывать и о том, что Соединенные Штаты Америки довольно продолжительное время эксплуатируют системы противоракетной и противовоздушной обороны, в которых используются гиперзвуковые ракеты-перехватчики SM-3 Standard. Так, например, скорость ракет серии Block IIA может достигать 15 Махов или 4,5-5,0 км/сек.

«Другое дело, насколько такие системы будут надежны. Сегодня американцы считают, что у них есть противоракетная оборона, но если послушать наших специалистов, то они уверены — их надежность невысока, но как говорится, все покажет вскрытие. Какие-то тестовые пуски могут демонстрировать очень хорошие результаты, но тестовые пуски производятся как говорится в лабораторных условиях, когда все знают, что летит, откуда летит, все параметры цели и т. д. Но вот как перехватчики будут работать в реальных условиях — большой вопрос», — продолжил собеседник ФАН.

В то же время не известно, как американские перехватчики будут справляться с российскими гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками ракетного комплекса «Авангард».

«Авангард» — это планирующий блок, который насажен на баллистическую ракету, а такая ракета летит по баллистической траектории и ничем не отличается от стандартных баллистических ракет. Другое дело, что «Авангард» набирает высоту до 1000 км по баллистической траектории, которая просчитывается компьютерами систем СПРН и теоретически могут быть перехвачены на этой фазе, а когда уже на конечном участке полета происходит отделение головной части, выбрасываются ложные цели, тогда задача усложняется. То есть тут идет война технологий, ну и потом конечно у них не быстро все получится и в этом году едва ли произойдет какая-то революция в военной науке, им не хватит времени, но люди работают, у них есть план, бюджет, надежды», — заключил Козюлин.

Напомним, в феврале уже сообщалось, что активное испытание американского гиперзвукового оружия начнется в 2020 году. Предполагается, что ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.