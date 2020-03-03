Эксперты нашли объяснение подделанным подписям Родченкова в деле русских биатлонисток

Москва, 3 марта. Подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой копировались из другого источника. Об этом сообщается в релизе международной компании Group-IB.

В компании изучили часть документов, подписанных Родченковым и являющихся доказательствами по делу спортсменок.

«В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании», — говорится на сайте Group-IB.

Сообщается, что об этом накануне, после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в рамках слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS), заявил адвокат россиянок Алексей Панич.

Проверка показала, что для анализа были представлены два разных с криминалистической точки зрения документа, имеющих разные метаданные. В то же время на них присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, что может говорить о ее копировании из одного файла в другой.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — пояснил замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Ранее факт подделки подписей Родченкова действительно подтвердил один из лучших британских специалистов, эксперт-почерковед с 40-летним опытом, напоминает «Газета.ru».

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от любых комментариев по судебным заседаниям о допинговом деле русских биатлонисток. В организации не нашли объяснение подделкам на ключевых документах и решили «отмолчаться», передает «Царьград».