Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью 

Москва, 3 марта. Российский актер Данила Козловский показал поклонникам фотографию с новорожденной дочерью. Снимок он выложил в социальной сети Instagram.

Накануне стало известно, что 34-летний Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями. Пара до последнего скрывала беременность и не комментировала будущее прибавление в семействе. Известно, что роды прошли в Соединенных Штатах Америки.

Первым снимком с новорожденной поделилась жена Козловского. На опубликованном Козловским изображении он держит ребенка на фоне городского пейзажа и целует ее в лоб. Лицо новорожденной не видно.

«Моя вселенная. Daddy`s Time», — подписал снимок Козловский и сопроводив пост хэштегом «Я — батя».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 32-летняя Зуева родила в американской клинике. Козловский, отложив съемки в фильме «Карамора» в Грузии, отправился за ней.

Романтические отношения между Козловским и Зуевой завязались около пяти лет назад. Поначалу звезды скрывали связь, однако с 2016 года стали афишировать роман и жить вместе.

Ранее Козловский опубликовал в Instagram пост, в котором попросил зрителей не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с ранее вышедшим сериалом HBO. Как говорит Козловский, не стоит считать его фильм «русским ответом» HBO. Он подчеркивает, что если бы российский фильм был «ответом», то на его подготовку и написание сценария ушло бы гораздо больше 13 дней.