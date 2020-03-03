Джабаров объяснил США, почему нельзя сравнивать Крым и Прибалтику

Москва, 3 марта. Сенатор Владимир Джабаров отреагировал на заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что американцы не признают российский статус Крыма так же, как в свое время не соглашались со вхождением прибалтийских республик в состав СССР.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что речь идет о принципиально разных ситуациях. Он объяснил, почему Крым и Прибалтику сравнивать нельзя.

«Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма, то это вообще другая история», — цитирует сенатора RT.

Джабаров обратил внимание, что Крым воссоединился с Россией на совершенно законных основаниях. Больше тема «непризнания» кем-либо статуса российского региона страну не интересует, констатировал политик.

«Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет», — заключил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», Гилмор ранее заявил, что Вашингтон не станет признавать воссоединение Крыма с РФ так же, как Штаты в 1940 году не признавали присоединение к Советскому Союзу прибалтийских республик. Постпред США при ОБСЕ призвал Россию произвести изменения во внешней политике.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Полуостров воссоединился с РФ в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство крымчан высказались за вхождение региона в состав России.

Как отметил ранее в комментарии Федеральному агентству новостей председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, жителям полуострова все равно, признает их кто-нибудь частью России или нет.