Путин о нарушениях на митингах: Если не реагировать, будут жечь машины и бить витрины

Москва, 3 марта. Чтобы публичные акции не превращались в массовые беспорядки, все участники митингов должны соблюдать закон, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что есть определенные правила проведения таких мероприятий, и их должны придерживаться все: и сторонники, и противники власти. В противном случае, по его словам, страна дойдет до полностью разбалансированного состояния.

«Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? <...> Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что закон никому не запрещает выражать свою позицию с помощью публичных акций, нужно только получить разрешение, а в случае, если власти не утверждают заявку — продолжить добиваться получения разрешения.

Президент обратил внимание, что такая система действует и в других странах.

«Там тоже ходят и получают эти разрешения. не получили — не ходят. Не получили и вышли, пожалуйте, бриться», — добавил Путин.

В большинстве стран мира, как отметил глава государства, за участие в несанкционированных акциях предусмотрены тюремные сроки. Где-то они небольшие, но в ряде стран, например, в Швеции лишение свободы за это правонарушение может достигать пяти и даже десяти лет.

«Пятерочка ломится или десяточка? У нас такого нет», — сказал Путин.

Напомним, летом минувшего года в Москве прошло несколько массовых несанкционированных акций. В качестве повода использовался недопуск к выборам в Мосгордуму ряда кандидатов-самовыдвиженцев. Причем Мосгоризбирком отказал им на абсолютно законных основаниях — из-за массовой фальсификации в подписных листах. Несколько акций переросли усилиями провокаторов переросли в массовые беспорядки, был причинен ущерб инфраструктуре Москвы.