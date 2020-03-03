Аксенов заявил о переносе ЯМЭФ из-за коронавируса



Симферополь, 3 марта. Ялтинский международный экономический форум переносится из-за распространения коронавируса, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

С 2015 года форум традиционно проходит в апреле. Но в этом году из-за распространения коронавируса было принято решение перенести его на более поздний срок. Аксенов добавил, что накануне уже согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Глава Крыма подчеркнул, что это чисто профилактическая мера.

«О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил он.

Тут же Аксенов принес извинения всем участникам форума.

Напомним, в минувшем году участниками ЯМЭФ стали более 4,5 тысячи человек из 89 стран мира.

Накануне стало известно, что на карантине из-за подозрения на коронавирус в больницах Крыма и Севастополя находятся 50 человек. Все эти пациенты ранее побывали в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным число заразившихся в материковом Китае превысило 80 тысяч человек. За пределами Китая число зараженных превысило 7 тысяч человек.

