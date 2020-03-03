Двух россиянок на надувных кругах-пончиках унесло в море в Таиланде

Бангкок, 3 марта. Двух россиянок на надувных кругах унесло в море от пляжа во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает местная газета Phuket News.

Девушки 25 и 27 лет отдыхали на пляже Карон на острове Пхукет и отправились плавать в море на надувных кругах в виде пончиков. Долгое отсутствие туристок заметил гид и обратился в полицию.

По информации издания, на поиски россиянок в море вышли две группы спасателей, и спуста примерно час девушки были найдены в трех километрах от берега.

Затем отдыхающих вернули на пляж, и они ушли в свою гостиницу. Отмечается, что туристки не пострадали и чувствуют себя хорошо.

Инциденты с отечественными туристами в Таиланде происходят нередко. В 2019 году практически больше всего отдыхающих пострадало и погибло во время отдыха в этой стране, передает телеканал «360».