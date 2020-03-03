В Крыму посоветовали США «никогда не говорить никогда» в вопросе признания полуострова

Жителям Крыма абсолютно все равно, признает их кто-нибудь частью России, или нет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

По примеру Прибалтики

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза в 1940 году. Свое заявление Гилмор сделал в ходе брифинга журналистов. Стенограмма была опубликована Государственным департаментом США.

По его словам, Вашингтон никогда не соглашался с утверждением о том, что Прибалтика являлась частью СССР.

«Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [ситуация] не изменится. Во внешней политике России должны произойти изменения. Пока этого не случилось, но однажды это произойдет, и Соединенные Штаты намерены придерживаться своих принципов и положений заключительного акта [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году]», — сказал Гилмор, отвечая на вопрос касательно позиции Вашингтона по Крыму.

«Никогда не говори никогда»

Как отметил Григорий Иоффе, жителям Крыма абсолютно все равно, признает их кто-нибудь частью России, или нет.

«Мы являемся частью России, а Россия — признанное во всем мире государство. Кроме этого, есть известная народная мудрость — «никогда не говори никогда». Когда США вспоминают про Прибалтику и про все остальное, об этом еще никто не знал в то время. Прибалтика была частью Советского Союза, полностью действовала и работала в составе СССР. А то, что были какие-то внутренние моменты, связанные с Прибалтикой, это в то время никого не интересовало», — пояснил Григорий Иоффе.

По словам крымского политика, нельзя сравнивать Прибалтику и Крым. Страны Прибалтики стали частью Советского Союза в результате предвоенной и послевоенной ситуации, в результате определенных компромиссов, связанных со Второй мировой войной.

«Крым стал частью России по всем демократическим нормам, после народного волеизъявления. Самое главное, что полуостров возвратился в «родную гавань», как сказал президент. Все знают и помнят о событиях 54-го года. Пусть американские службы возьмут документы, связанные с Крымом, начиная Екатериной. И тогда им все станет понятно. Американская риторика — это часть дежурных слов, которые они вынуждены говорить, делая вид, что они поддерживают Украину. Это пустая риторика», — заключил Григорий Иоффе.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.