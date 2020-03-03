Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты» в Минске

Москва, 3 марта. Со съемок сериала «Сваты-7» уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Отмечается, что выход седьмого сезона снова оказался под угрозой.

По данным средств массовой информации, актеры по очереди начали уезжать со съемочной площадки в Минске. Как пишет издание KP.Ru, ранее уехала актриса Анна Кошмал, а за ней артисты Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также сейчас играют в спектакле.

Ранее популярный актер театра и кино Федор Добронравов обиделся на слухи о его уходе из сериала «Сваты». Актер Московского академического театра сатиры признался, что его берет обида, когда он слышит слухи о своем уходе из популярного сериала.

Добронравов также выразил надежду, что «Сватов» продлят еще на один сезон, на восьмой. По его словам, работа над седьмым сезоном сериала идет полным ходом.

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев не исключил, что седьмой сезон сериала может стать последним. Однако пока окончательное решение о перспективах продолжения кинопроекта не принято. Сейчас, по словам режиссера, стоит задача доснять картину.

В феврале в Сеть попали первые кадры из седьмого сезона «Сватов». На фото изображен дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где разворачивается действие картины.

Напомним, сериал «Сваты» попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации на Украине. Пять лет назад съемки приостанавливались из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию. Позднее было решено перенести место съемок в Белоруссию.