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Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты» в Минске

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Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты» в Минске

Москва, 3 марта. Со съемок сериала «Сваты-7» уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Отмечается, что выход седьмого сезона снова оказался под угрозой.

По данным средств массовой информации, актеры по очереди начали уезжать со съемочной площадки в Минске. Как пишет издание KP.Ru, ранее уехала актриса Анна Кошмал, а за ней артисты Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также сейчас играют в спектакле.

Ранее популярный актер театра и кино Федор Добронравов обиделся на слухи о его уходе из сериала «Сваты». Актер Московского академического театра сатиры признался, что его берет обида, когда он слышит слухи о своем уходе из популярного сериала.

Добронравов также выразил надежду, что «Сватов» продлят еще на один сезон, на восьмой. По его словам, работа над седьмым сезоном сериала идет полным ходом.

Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты» в Минске

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев не исключил, что седьмой сезон сериала может стать последним. Однако пока окончательное решение о перспективах продолжения кинопроекта не принято. Сейчас, по словам режиссера, стоит задача доснять картину.

В феврале в Сеть попали первые кадры из седьмого сезона «Сватов». На фото изображен дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где разворачивается действие картины.

Напомним, сериал «Сваты» попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации на Украине. Пять лет назад съемки приостанавливались из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию. Позднее было решено перенести место съемок в Белоруссию.

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Источник: Комсомольская правда
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