Генерал ЛНА рассказал об операции против турецких ПВО в аэропорту «Митига»

Триполи, 3 марта. Генерал-майор Мабрук Газави, командующий оперативной группой Западного региона, заявил, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли прицельные удары по турецким ПВО на территории аэропорта «Митига».

По словам военного, операция необходима для восстановления гражданской работы воздушной гавани, которая была оккупирована турецкими силами и бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Мы уверяем граждан, что пугающие взрывы, доносящиеся из оккупированного аэропорта Митига, связаны с операцией ЛНА по уничтожению турецких систем ПВО, она направлена на восстановление гражданского характера аэропорта», — пояснил генерал-майор.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма, заключенные которой боевиками используются в качестве живого щита. В ней с мая 2019 года находятся двое российских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью выкупа. Россиянам так и не предъявили обвинения. Кроме того, боевики ПНС прикрываются пассажирами гражданских рейсов аэропорта.

«Митига» используется террористами для артобстрелов, там же базируются турецкие беспилотники.