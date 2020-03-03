Рудковская уверена, что Little Big «поставит Европу на уши»

Москва, 3 марта. Первый канал сделал правильный выбор, решив отправить на Евровидение группу Little Big, которая способна «поставить Европу на уши». Такое мнение выразила музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Подопечный Рудковской Дима Билан в 2008 году завоевал первое место на международном музыкальном конкурсе. Продюсеру очень понравился выбор представителя России в этом году, за которого, на ее взгляд, «не будет стыдно».

«Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. <…> поэтому большой респект Первому каналу за этот выбор», — сказала она.

Светская львица выразила надежду, что песня, с которой Little Big выступят на Евровидении в Роттердаме, будет «очень крутая». Она считает, что музыкантам удастся завоевать пальму первенства и еще раз привезти конкурс в Россию.

«Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята», — констатировала Рудковская.

О том, что популярная рейв-группа в этом году отправится в Роттердам, стало известно накануне, передает «Царьград». Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy под слоганом Open Up. В прошлом году победителем конкурса стал нидерландский певец Дункан Лоуренс.

Выбор Первого канала одобрили уже многие известные личности. Например, телеведущая Тина Канделаки, как пишет «Газета.ru», уверена, что «хитовость, эпатаж и запредельный драйв» группы поспособствуют российской победе на Евровидении.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин уже пообещал, что на выступлении музыканты сделают все от них зависящее. Он подчеркнул, что группа не станет подстраиваться под европейский конкурс, песни для которого обычно имеют общие черты, а выступит с треком в своем стиле.