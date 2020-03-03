Серые киты выбрасываются на берег из-за магнитных бурь

Вашингтон, 3 марта. Солнечные бури могут приводить к сбоям в навигации серых китов, из-за чего они выбрасываются на берег. К такому выводу пришли американские биологи.

Ученые обратили внимание, что на берег выбрасываются не только старые и больные киты, но и здоровые особи. Чтобы ответить на вопрос, почему это происходит, биологи изучили статистику таких случаев, начиная с 1985 года. Выбрали 186 прецедентов, когда на берег выбрасывались здоровые серые киты.

Выяснилось, во время миграции на большие расстояния серые киты передвигаются недалеко от береговой линии. Дни, когда животные выбрасывались на берег, совпали с периодами солнечной активности.

В итоге ученые пришли к выводу, что периоды с большим количеством пятен на Солнце совпадают с периодами, когда киты в два раза чаще попадали на сушу. После этого ученые предположили, что на «внутренний компас» китов могут отрицать влиять магнитные бури. Усиление радиочастотных атмосферных шумов приводит к тому, что киты теряют нужное направление, пишет «Газета DAILY».