Флорист назвала эффективные способы продлить жизнь цветочным букетам

Москва, 3 марта. В преддверии Международного женского дня президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как продлить жизнь цветочным букетам.

По ее словам, добавление сахара или аспирина в воду не даст заметного эффекта, как и многие другие народные способы. Сафронова пояснила, что аспирин неэффективен, а сахар послужит питательной средой для бактерий и будет только способствовать гибели растений.

Специалист уверена, что лучше всего простоит букет, который будет собран из свежих цветов и помещен в чистую вазу с хорошей водой и косым срезом стебля. При этом она отметила, что некоторые цветы действительно «любят» добавки к воде, и порой они могут быть весьма неожиданными.

«Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи — небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно «растение-алкоголик»: стоит добавить буквально 20 граммов водки, и орхидея будет стоять дольше», — объяснила флорист в эфире радио Sputnik.

Сафронова добавила, что благотворно действует на цветы и минеральная газированная вода. В отличие от алкоголя, ее можно использовать в качестве наполнения вазы вместо обычной жидкости.

«В минералке есть углекислый газ, который при взаимодействии с растениями продлевает их жизнь. Можно добавлять минеральную воду вместо обычной из-под крана», — сказала она.

Флорист также рассказала о некоторых секретах продления жизни букета, не имеющих отношения к жидкости, в которой он находится.

Оказалось, что цветы, как любое живое существо, нельзя держать на сквозняке. Кроме того, не следует ставить их около батареи и рядом с фруктами.