В Египте заявили, что Турция пытается превратить Ливию в рассадник терроризма

Каир, 3 марта. Власти Египта категорически против турецкого вмешательства в Ливии, мешающего разрешить внутриливийские проблемы. Турция стремится превратить ее в центр терроризма. Заявление на эту тему во вторник, 3 марта, сделал глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри.

Министр подчеркнул, что египетское правительство готово продолжить способствовать дипломатическому диалогу по ливийскому кризису, на основе которого ситуация будет урегулирована мирным путем. Каир выступает за проведение политических переговоров, прекращение любых боевых действий, что поможет восстановить стабильность в североафриканской стране.

Египет не приемлет иностранное вмешательство в дела Ливии — действия Турции, выражающиеся в разрастающейся интервенции, только усиливают кризисную ситуацию, приводя к разжиганию конфликта. По словам Самеха Шукри, военная политика Анкары направлена на трансформацию Ливии в центр терроризма, базу для террористических организаций и иностранных боевиков. Турецкое вторжение, добавил министр, неизбежно приводит к снижению национальной безопасности как внутри в Ливии, так и в соседних странах. В связи с этим Каир выражает глубокую обеспокоенность и призывает правительство Турции отказаться от эскалации ливийского кризиса.