Россиянки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Москва, 3 марта. Россиянки в качестве подарка на Международный женский день хотели бы получить косметику, парфюмерию или ювелирные украшения. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито».

Социологический опрос провели в феврале этого года среди россиян старше 18 лет. Эксперты побеседовали с более чем тремя тысячами респондентов — мужчинами и женщинами. Последние рассказали о самых желанных подарках на грядущий праздник.

«Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%)», — сообщили социологи.

При этом практически треть жительниц России (31%) была бы рада подарочному сертификату, а 23% респондентов высказались за туристические путевки. Гаджеты в качестве подарка на 8 Марта привлекают только 16% представительниц прекрасного пола.

Как отмечает «Вечерняя Москва», мужчины практически полностью угадали с выбором подарка — их взгляд упал именно на перечисленные девушками вещи. 43% подарят любимым косметику и парфюмерию, 26% преподнесут ювелирные изделия, а 22% — подарочные сертификаты.

Кроме того, мужчины решили подарить бытовую технику, одежду, обувь, посуду, книги, алкоголь и даже питомцев, передает «Царьград».

Deita.ru отмечает, что в прошлом году, согласно статистическим данным, выбором подарка остались довольны 83% женщин.

Международный женский день в этом году принесет длинные выходные и сокращенную рабочую неделю. В связи с 8 Марта жители России будут отдыхать сразу три дня — на 9 марта, понедельник, перенесли один из выходных дней, поскольку праздник выпадает на воскресенье.

Ранее эксперт по этикету Элеонора Басманова оценила такой хит среди подарков, как букет из фруктов и колбас. По ее мнению, необычный презент уместен как в деловой, так и в домашней обстановке, поскольку подарит позитивные эмоции.