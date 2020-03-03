Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз с учетом коронавируса

Москва, 3 марта. Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом влияния коронавируса. Обновленная версия будет представлена до 9 апреля, сообщил журналистам

глава МЭРТ РФ Максим Решетников.

При этом он подчеркнул, что любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер. Какая бы ситуация и настроения ни складывались, в конечном итоге экономика России выйдет на планируемый цикл, заверил Решетников.

Ранее о том, что негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать, затрагивая всю систему мировых хозяйственных связей, заявлял президент РФ Владимир Путин. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству при составлении бюджета учесть все риски, связанные с влиянием COVID-19 на мировую экономику.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 88 тыс. человек. Более 3 тыс. человек умерли. И если изначально вспышка коронавируса произошла в КНР, то постепенно он проник более чем в 60 стран.