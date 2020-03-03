Россияне стали чаще учиться с помощью онлайн-платформ

Москва, 3 марта. Россияне стали чаще получать образование в Интернете, специалисты считают данный сегмент рынка весьма перспективным. Ожидается, что объем рынка онлайн-образования в стране достигнет 60 миллиардов рублей.

Исследователи «Интерфакс Академии» уточнили, что по итогам 2019 года российский рынок онлайн-образования достиг 45–50 миллиардов рублей. Как передает телеканал «360», ежегодно этот сегмент растет на 20–25%. Как пишет «Коммерсант», таким образом, к концу 2020 года он может достичь 55–60 миллиардов рублей.

Напомним, большинство россиян уверены, что наличие высшего образования не является обязательным условием для устройства на высокооплачиваемую работу. Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году).

Согласно опросу, 68% россиян скептически относятся к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, этот показатель вырос за последние 11 лет на 23%. При этом с сомнением к значимости высшего образования относится молодое поколение от 18 до 25 лет: 74% опрошенных молодых людей рассказали о завышенном значении высшего образования.

Кроме того, россияне стали считать образование менее доступным. По данным опроса 2019 года в доступности образования усомнились 63% респондентов, хотя в 2016 году этот показатель составлял 53%.