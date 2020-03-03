Омичка, убившая 2-летнюю дочь из-за хлебных крошек, получила 11 лет колонии

Омск, 3 марта. Жительница Омска, убившая двухлетнюю дочку из-за хлебных крошек, приговорена к 11 годам колонии. О вынесении приговора по громкому делу сообщили в прокуратуре Омской области.

Сторона гособвинения просила приговорить 28-летнюю мать к 13 годам колонии, но суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год. Сама обвиняемая не признала вины, заявив, что малышку якобы убил ее сожитель,

Трагедия произошла в Омске 9 мая минувшего года. Нетрезвая мать трехлетнего сына и двухлетней дочери увидела, что девочка неаккуратно ела булочку и накрошила. Женщина разозлилась и стала запихивать ребенку в рот собранные крошки и куски хлеба. При этом мать держала девочку на коленях, но не остановилась, хотя девочка задыхалась. В итоге ребенок умер. В ходе расследования было установлено, что тело малышки из дома вынес из дома и спрятал сожитель обвиняемой. Сам мужчина вскоре скончался от алкогольной интоксикации. Об убийстве ребенка стало известно, когда подруга подозреваемой заявила о пропаже девочки. В полицию она обратилась 6 июня. Тело ребенка до сих пор не найдено.