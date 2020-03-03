Фронтмен Little Big пообещал, что музыканты «дадут шоу» на Евровидении

Москва, 3 марта. Солист рейв-группы Little Big, которая в этом году представит Россию на Евровидении, Илья Прусикин рассказал, что для коллектива новость о поездке на конкурс была неожиданной, и музыканты боятся не оправдать зрительских ожиданий, но не будут изменять себе и представят страну в своей манере.

Прусикин сообщил, что в момент звонка со счастливым известием группа находилась в студии, где проводит основное количество времени.

«Это было и правда неожиданно для нас. [...] Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло», — заверил он.

Музыкант не рассказал, какой будет песня для конкурса, поскольку ему запрещено заранее раскрывать детали выступления, но пообещал, что она «будет веселой», а также добавил, что на сцене предстанет вся группа.

По словам Прусикина, текст песни он писал сам, подчеркнув, что коллектив никогда не покупает композиции.

Он также уточнил, что группа не будет подстраиваться под европейский конкурс, песни для которого обычно имеют общие черты, а выступит с треком в своем стиле.

«Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае Евровидения — это будет веселье, скажу так», — пояснил Прусикин в интервью Kp.ru.

Певец заверил, что на выступлении музыканты сделают все от них зависящее.

«Выйдем и сделаем то, что должны. Дадим шоу и выложимся», — резюмировал он.

О том, что этой весной на Евровидении Россию представит петербургская группа Little Big, стало известно накануне вечером, напоминает телеканал «360». Об этом сообщил Первый канал. Премьера песни, с которой выступят музыканты, состоится в ближайшие дни.