Роскачество нашло в губной помаде никель и кадмий

Москва, 3 марта. Роскачество протестировало образцы красной матовой губной помады 20 известных торговых марок и нашло в некоторых из них никель и кадмий. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте.

Специалисты исследовали продукцию российского, французского, британского, бельгийского, немецкого, польского, итальянского, тайваньского, американского и швейцарского производства. Цена косметического продукта варьировалась от 182 рублей до 2,7 тысячи рублей. Образцы проверили по 43 показателям безопасности и качества.

Как объяснили в Роскачестве, пока что законодательно наличие в помаде металлов — никеля и кадмия — не нормируется. При этом согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, их не должно быть в сырье для производства декоративной косметики, пишет «ФедералПресс».

«Эксперты обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий — в пяти торговых марках», — отмечается в сообщении.

При этом специалисты отметили, что в целом матовые помады показали неплохие результаты по потребительским аспектам — ложились однородно и ровно, не растекались.

Еще в феврале эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору помады. В частности, покупателям рекомендовали прежде всего обращать внимание на состав продукта — ингредиенты чаще всего перечисляются в порядке уменьшения их количества. Кроме того, надпись Parfum указывает на то, что в составе помады есть ароматизаторы. Производитель обязан также указать, были ли использованы при изготовлении косметического продукта консерванты.