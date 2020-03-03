Париж, 3 марта. Франция подтвердила 61 новый случай заражения коронавирусом. По данным властей, один человек скончался.

Как пишет ТАСС, на сегодняшний день число зараженных опасным вирусом на территории Франции достигло 130 человек.

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943, выздоровели более 47 тысяч человек, всего зафиксировано около 80 тысяч случаев заражения​​​. За последние сутки в Китае был зарегистрирован 31 погибший от коронавируса, 125 новых заразившихся и 2,7 тысячи выздоровевших пациентов.

В декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что заболевшие заразились коронавирусом нового типа. Позднее ВОЗ придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения.

На сегодняшний день официально подтверждено около 91 тысячи случаев заражения новым коронавирусом по всему миру. От осложнений скончались 3117 человек, более 45,5 тысячи пациентов признаны выздоровевшими.

Помимо Китая, где находится очаг эпидемии, случаи заражения зафиксированы в 65 странах мира. Наибольшее число зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

Ранее стало известно, что американская компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома на фоне ситуации с новым коронавирусом. В Twitter отметили, что офисы остаются открытыми для тех, кто не может трудиться из дома. Но это не касается сотрудников в Гонконге, Японии и Южной Корее, которых обязали перейти на удаленный режим работы.