Лазарев назвал «стратегически правильным» решение послать на Евровидение Little Big



Москва, 3 марта. Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, одобрил решение отправить на международный конкурс группу Little Big.

«Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», — заявил Лазарев в комментарии ТАСС.

При этом артист не стал делать прогнозы о том, какое место займет коллектив, пояснив, что Евровиденье — конкурс очень непредсказуемый. Но при этом Лазарев подчеркнул, что абсолютно уверен в том, что Little Big сможет стать темной лошадкой Евровидения, на которую сразу не обратят внимания, но которая сделаем рывок на финише и, вполне возможно, станет лидером.

Известно, что сами участники группы готовят представить на Евровидении чуть ли не карнавальное шоу и песню в «бразильском духе». Победа или проигрыш для них неважны, при любом раскладе ребята выложатся по полной программе.