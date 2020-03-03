Самолет с 167 пассажирами экстренно сел на запасном аэродроме в Хабаровске

Хабаровск, 3 марта. На запасном аэродроме Хабаровска экстренную посадку совершил рейс из Владивостока в Москву. Об этом рассказал представитель приморской авиагавани.

Отмечается, что посадка была совершена из-за сообщения о бомбе. На борту судна находились 167 человек, из них 14 — члены экипажа. На месте сейчас работают экстренные службы.

Утром во вторник стало известно, что самолет Владивосток — Москва летит на запасной аэродром в Хабаровск. Как писало РИА Новости, в аэропорту Хабаровска на запрос агентства ответили, что данная информация уточняется. Причины решения экипажа о посадке не сообщались.

Ранее пассажирский самолет Airbus-306 авиакомпании Iran Airtour выполнил экстренную посадку в Тегеране из-за технических проблем. Воздушное судно выполняло рейс Тегеран — Стамбул. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни экипаж столкнулся с техническими трудностями и совершил вынужденную посадку в аэропорту «Мехрабад», также расположенном в столице Ирана. В результате инцидента никто не пострадал.

16 января «Газета.ru» сообщала об экстренной посадке самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро». Лайнер сел на еще не введенную в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу. Инцидент обошелся без жертв.

24 января в Соединенных Штатах злоумышленник ослепил пилота при помощи лазерной указки. Несмотря на временную потерю зрения, самолет успешно выполнил посадку.