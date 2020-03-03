Задержанных в Южной Корее россиян вернули на родину

Сеул, 3 марта. Граждане России, задержанные в Сеуле по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, вернулись на родину, сообщают РИА Новости, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Юрия Мельникова.

Ранее более 30 россиян были задержаны в аэропорту Ичхон и помещены в изоляцию. Как отмечает Мельников, к нему обратились родственники одного из задержанных, оказавшегося жителем Владивостока.

Служба уполномоченного по правам человека в Приморском крае подготовила обращение в МИД РФ, после чего были приняты меры по возвращению россиян на родину, сообщает Юрий Мельников.

Ранее сообщалось, что россиянку задержали в Турции по подозрению в попытке несанкционированного ввоза в страну запрещенного наркотического вещества.