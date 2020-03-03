Американские ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров

Москва, 3 марта. В хрящевых клетках утконосого динозавра, жившего на севере США 75 миллионов лет назад, ученым удалось обнаружить белки, хромосомы и признаки ДНК. Отмечается, что останки были найдены в начале 1980-х годов на севере штата Монтана.

Эксперты нашли в отложениях целое ископаемое «гнездовье» травоядного утконосого динозавра Hypacrosaurus stebingeri с остатками десятков погибших птенцов. Как пишет издание National Science Review, в момент смерти они были маленькими и поэтому не смогли покинуть гнездо. Изучение детенышей гипакрозавра продолжили в Музее Скалистых гор в городе Бозмен, штат Монтана.

Ученые заметили в одном из фрагментов несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости. Одна хрящевая клетка сохранила темные удлиненные структуры, по форме напоминавшие хромосомы.

Ранее американские ученые из Йельского университета пришли к выводу, что к вымиранию динозавров привело именно падение гигантского метеорита. Ранее эта теория соседствовала с версией о вулканической активности.

Как выяснилась, извержения вулканов в районе Деканских трапп, где сейчас располагается Индия, действительно влияли на окружающую среду. Однако было это на 66 миллионов лет назад раньше, чем на Земле вымерли динозавры.

Для получения точных данных палеоклиматологи сравнили глобальное изменение температуры с моделями климатического эффекта, а также наличие изотопов углерода в морских окаменелостях, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа в атмосферу. Выяснилось, что наибольшая часть углекислого газа попала в окаменелости задолго до падения метеорита.