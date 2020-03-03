После беспорядков в Бишкеке были задержаны 166 протестующих

Бишкек, 3 марта. Более 160 человек были доставлены в полицейские участки после массовых беспорядков в Бишкеке, сообщает пресс-служба МВД Киргизии.

«После митинга в районные УВД Бишкека были доставлены 166 участников митинга, приведшего к массовым беспорядкам​​​», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 162 человека были отпущены после установления личностей. Под стражу были заключены 4 человека. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках. В МВД Киргизии сообщают, что на данный момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что 2 марта около 800 сторонников бывшего депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к правительству, в том числе немедленно освободить Жапарова. Пресс-служба президента Киргизии сообщала, что власти рассмотрят требования протестовавших, однако митингующие не стали расходится. После этого правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие в ответ закидали полицейских камнями. В результате столкновений пострадали 22 человека.

Представитель МВД Киргизии также отметил, что организаторов беспорядков заставят возместить ущерб гражданам, чье имущество пострадало во время противостояния протестующих с правоохранительными органами.

Садыр Жапаров был приговорен к 11,5 годам тюремного заключения за захват заложников во время митинга в ноябре 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующие в течение нескольких часов удерживали в машине губернатора области Эмильбека Каптагаева.