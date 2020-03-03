Ученые из Новой Зеландии доказали, что мозг человека и пчелы работает почти идентично

Москва, 3 марта. Исследователи из Новой Зеландии нашли поразительные сходства в работе между мозгом человека и пчел.

Отмечается, что основной ритм головного мозга у обычных пчел является точной копией ритма, определяющего работу человеческого мозга. Как пишет Proceedings of the Royal Society B., по словам экспертов, полученное открытие позволит объяснить когнитивные процессы в человеческом мозге.

Ученые отмечают, что им удалось зафиксировать альфа-волны при наблюдении активности мозга пчел. Эти волны связаны с когнитивными функциями, в том числе с вниманием и памятью.

Исследователи не исключают возможность, что у пчел есть некое подобие сознания. Мозг человека и пчелы подчиняется одним и тем же законам нейрофизиологии. При этом специалисты напоминают, что человеческий мозг в миллионы раз сложнее мозга насекомых.

Эксперименты проводились на медоносных пчелах. Активность мозга стимулировали с помощью особых запахов, поскольку насекомые ассоциируют запахи с едой. Ученые приступили к разработке новых опытов с участием пчел.

Специалисты считают, что изучать работу человеческого мозга станет легче и дешевле. Это произойдет из-за того, что исследования можно будет перенести на изучение мозга насекомых.

Ранее эксперты Mayo Clinic назвали восемь признаков опухоли головного мозга. Среди них постоянная головная боль, приступы тошноты и сонливость, плохое зрение и потеря чувствительности. На рак также может указывать плохой слух и нарушение речи.