Little Big представит Россию «Евровидении». События дня. ФАН-ТВ

«Супервторник» в США В США «супервторник». 3 марта праймериз пройдут в 14 штатах страны. В этот день всегда выбирают большее число делегатов. Поэтому для всех кандидатов на высокий пост победа так важна. Накануне знаменательного дня президентскую предвыборную гонку покинула еще один демократ Эми Клобушар. А ранее Пит Буттиджич также сообщил, что не будет участвовать в выборах-2020. Дональд Трамп отметил, что голоса Буттиджича теперь получит демократ Джозеф Байден. Клобушар, к слову, также планирует его поддержать.

В Сирии погиб турецкий солдат В Идлибе погиб еще один солдат турецкой армии. По информации Минобороны страны, трагедия произошла во время операции против сирийских правительственных сил. Ситуация в провинции Идлиб в последнее время значительно обострилась. Атаки идут не только от террористов, но и от Анкары. Власти Турции на прошлой неделе объявили войска соседней страны вражескими целями. Это произошло после того, как несколько их солдат погибли во время обстрелов в Сирии. После президент Реджеп Тайип Эрдоган открыл путь беженцам в Европу. Евросоюз предложил выделить дополнительный 1 млрд евро на остановку огромного потока мигрантов. Но лидер Турции отказался от такой поддержки и заявил, что этой суммы недостаточно. По словам президента, Анкара потратила на прием беженцев уже 40 млрд долларов.

24 человека госпитализировали в Москве из-за коронавируса В Москве госпитализировали 24 человека с подозрением на коронавирус. Это родственники и знакомые мужчины, у которого выявили заболевание. Также в больницу попали несколько пассажиров, которые находились с ним на борту самолета. Напомним, накануне медики подтвердили заболевание у нашего соотечественника, который вернулся из Италии. В Московскую область он прилетел 23 февраля. Спустя несколько дней молодой человек обратился в поликлинику, и врачи отправили его в инфекционную больницу. Заболевание у россиянина проходит в легкой форме.