Власти США предупредили граждан об иностранном вмешательстве в выборы через соцсети

Вашингтон, 3 марта. Иностранное вмешательство в президентские выборы 2020 года в США ведется через социальные сети, говорится в заявлении американских властей.

Американское правительство предупреждает жителей страны граждан о продолжающихся попытках других государств оказать влияние на мнение избирателей путем распространения ложной информации и пропаганды в социальных сетях.

Тем не менее, конкретные случаи вмешательства и страны, которые его реализовывают не называются.

Ранее американские сенаторы о Демократической партии потребовали ввести санкции против России из-за якобы «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в 2020 году. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал эти заявления абсурдом и предположил, что демократы таким образом хотят оказать давление на президента США Дональда Трампа.