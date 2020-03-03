Госдепартамент США признал, что Россия не угрожает Прибалтике

Вашингтон, 3 марта. Угрозы для прибалтийских государств со стороны Российской Федерации сейчас нет, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Американский дипломат отметил, что Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО и участвуют в военных учениях, которые «не угрожают российскому народу».

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — говорит Джеймс Гилмор.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Российская Федерация обладает военным преимуществом перед странами Альянса в регионе Польши и Прибалтики. По мнению американского военачальника, данный регион является стратегически важным как для Североатлантического альянса, так и для Москвы. Он подчеркнул, что регион обладает «рисками» потенциального конфликта, который может появится на фоне исторических претензий.

Недавно эстонская разведка сообщала, что Россия «угрожает» Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО в 2004 году вопреки позиции Москвы, которая видит в расширении Североатлантического альянса на восток угрозу собственной безопасности.