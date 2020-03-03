Гонконг эвакуирует более 500 своих граждан из китайской провинции Хубэй

Гонконг, 3 марта. Гонконгские власти на чартерных рейсах эвакуируют более 500 своих граждан, которые до сих пор остаются в провинции Хубэй, очаге эпидемии коронавируса, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Глава администрации утверждает, что из 533 гонконгцев 440 человек находятся в Ухани, остальные раскиданы по другим населенным пунктам региона.

Сообщается, что 2 самолета вылетят 4 марта, еще 2 — 5 марта. На борт не будут допущены инфицированные пассажиры, а также те, кто имел тесный контакт с ними.

Ранее жители Китая осудили поступок украинцев из поселка Новые Санжары в Полтавской области. Напомним, что там местное население вышло на протесты из-за эвакуированных сограждан из охваченного коронавирусом города Ухань.