Украинские силовики выпустили по территории ЛНР 45 снарядов и мин за минувшие сутки

Луганск, 3 марта. ВСУ 5 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 2 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 обстрелов», — передает представитель ЛНР.

Подчеркивается, что украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по поселкам Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Березовское и Логвиново. В общей сложности по территории ЛНР с украинской стороны было выпущено 45 снарядов и мин.

Ранее командир луганского «Беркута» раскрыл неизвестные детали противостояния с украинскими националистами во время Евромайдана.