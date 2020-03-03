Вышедший из президентской гонки Буттиджич поддержал кандидатуру Байдена

Москва, 3 марта. Снявшийся с участия в гонке за выдвижение на президентских выборах США от демократов Пит Буттиджич заявил, что поддержит кандидатуру Джо Байдена.

Бывший мэр города Саут-Бенд объявил о своем решении в Далласе во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников экс-вице-президента США.

По словам Буттиджича, его основная идея заключалась в том, чтобы сплотить народ Америки против Дональда Трампа. Как утверждает снявшийся кандидат, для него это было намного важнее победы на выборах.

«И именно во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента США», — заявил Пит Буттиджич.

Ранее сообщалось, что 38-летний политик принял решение снять свою кандидатуру после низких результатов праймериз в Южной Каролине. Победу в праймериз с 48,4% голосов одержал Джо Байден. На втором месте оказался Берни Сандерс с 19,9% голосов.

Выборы в США иронично сравнивают с советской «геронтократией застоя» середины 1980-х, когда 75-летнего Брежнева сменил 69-летний Андропов, а того — 73-летний Черненко. 73-летний Трамп выглядит юношей на фоне своих оппонентов-демократов. Напомним, что Джо Байдену — 77, Берни Сандерсу — 78. Майклу Блумбергу в середине февраля тоже «стукнуло» 78 лет.