В Twitter попросили сотрудников работать дома из-за коронавируса

Нью-Йорк, 3 марта. Американская компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома на фоне ситуации с новым коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, владеющей всемирно известным сервисом микроблогов.

«Мы решительно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если это возможно. Наша цель — снизить угрозу распространения коронавируса», — гласит документ.

В Twitter отметили, что офисы остаются открытыми для тех, кто не может трудиться из дома. Но это не касается сотрудников в Гонконге, Японии и Южной Корее, которых обязали перейти на удаленный режим работы.

«Сотрудники в Гонконге, Японии и Южной Корее обязаны трудиться из дома. В том числе в силу ограничений, наложенных местными властями», — потребовало руководство компании.

В заявлении отмечается, что режим труда в Twitter может измениться в дальнейшем в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

В декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что заболевшие заразились коронавирусом нового типа. Позднее ВОЗ придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения.

На сегодняшний день официально подтверждено около 91 тысячи случаев заражения новым коронавирусом по всему миру. От осложнений скончались 3117 человек, более 45,5 тысячи пациентов признаны выздоровевшими.

Помимо Китая, где находится очаг эпидемии, случаи заражения зафиксированы в 65 странах мира. Наибольшее число зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.