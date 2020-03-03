Прокурор попросил два года для избившего Шамсутдинова срочника

Чита, 3 марта. Гособвинитель по делу военнослужащего Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить обвиняемому два года лишения свободы.

Ранее Мухатов рассказал, что по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва выполнять физические упражнения в течение нескольких часов, избивал их, а также пнул Шамсутдинова, когда тот начал курить в неположенное время.

Прокурор обратил внимание суда, что срочник признал свою вину и извинился перед своими жертвами. Следователи не установили связь между действиями Мухатова и стрельбой, которую позже устроил Шамсутдинов.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае. Тогда погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Стрелявший объяснил свои действия дедовщиной и насилием, царящими в части. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.