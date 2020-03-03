Российские снайперы с 800 метров поразили мишени размером с монету

Москва, 3 марта. Снайперы танкового объединения Западного военного округа на подмосковном полигоне «Алабино» поразили мишени размером с пятирублевую монету с расстояния 800 метров, сообщает пресс-служба ЗВО.

Уникальная тренировка по точности стрельбы проводилась из винтовок СВД во время ротно-тактических учений со снайперскими подразделениями.

«Особенностью тренировки с боевой стрельбой стало то, что стрелкам поставили задачу не просто поразить грудную мишень, а попасть непосредственно в цифру 0 от 10 в центре на расстоянии 800 метров», сказано в сообщении.

Подчеркивается, что при этом сама мишень не превышает размер монеты номиналом 5 рублей.

На втором этапе тренировок снайперы выполнили упражнения «по маскировке и уничтожению условного противника из скрытых огневых позиций».

В учениях принимают участие около 100 военных и 90 единиц вооружения.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры с тренировки расчетов новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Учения прошли на гатчинском полигоне в Ленинградской области и были запечатлены коптером. ЗРК отрабатывали действия по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. Подчеркивается, что «Витязь» способен поражать воздушные цели на дальности более 120 км и на высоте свыше 30 км. Для того, чтобы привести ЗРК в боеготовность, достаточно всего 5 минут.