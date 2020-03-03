США планируют добиться освобождения пленных талибов

Вашингтон, 3 марта. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон работает над освобождением в Афганистане около пяти тысяч членов запрещенного в РФ движения «Талибан»1.

Об этом Помпео сообщил в эфире телеканала Fox News, когда ведущий задал ему вопрос по поводу отношения США к словам президента Афганистана Ашрафа Гани, заявившего, что власти страны не имеют обязательств по освобождению пленных талибов. Афганский лидер указал также, что не заключал договоренностей об этом с американской стороной и подчеркнул, что Вашингтон не обладает полномочиями для совершения подобных действий.

«Если взглянуть на соглашение [между США и «Талибаном» (запрещен в РФ) — Прим. ФАН], то в нем содержится положение об обмене пленными, в нем идет речь о проведении переговоров со всеми причастными сторонами в достижении прогресса по данному вопросу», — сказал Помпео.

Он отметил, что американские специалисты работают над реализацией этого пункта мирного соглашения и назвал его «важным шагом по укреплению доверия».

Мирное соглашение между США и «Талибаном» (запрещен в РФ) было подписано 29 февраля в Дохе. Согласно документу, 10 марта должны начаться межафганские переговоры, в ходе которых стороны обсудят условия полного прекращения огня и будущее политическое устройство Афганистана.

К моменту начала переговоров должны быть отпущены на свободу около пяти тысяч пленных талибов и до тысячи человек, удерживаемых «Талибаном» (запрещен в РФ).

Как пишет «Газета.ру», США обязались покинуть территорию Афганистана в течение 14 месяцев при условии соблюдения талибами договоренностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.