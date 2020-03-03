Глава МИД Венгрии Сийярто ожидает наплыва 100 тыс. сирийских беженцев из Турции

Будапешт, 3 марта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ожидает наплыва до 100 тыс. сирийских мигрантов в Евросоюз из Турции. Об этом венгерский дипломат сообщил сербским властям, заверив, что Будапешт готов помочь Белграду защитить границу.

Ранее турецкие власти сообщали, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

«В ближайшее время можем ожидать прилив около 100 тыс. беженцев. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу. — Прим. ФАН) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства», — заявил глава МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что безопасность границ и населения должны быть на первом месте. Сийярто отметил, что Венгрия готова помочь Сербии с охраной участка границы с Северной Македонией. Венгерский дипломат напомнил, что Будапешт в прошлые годы направлял 600 человек для защиты сербской границы, а Чехия и Словакия в свою очередь, помогали охранять венгерские рубежи.

Напомним, что 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии границ с Европейским союзом. Согласно его данным, к тому моменту не менее 18 тыс. беженцев уже пересекли границу. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал, что страну покинули почти 47 тыс. беженцев. Анкара продолжает шантажировать Евросоюз, угрожая новым миграционным кризисом.