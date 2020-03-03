Мирные жители возвращаются в освобожденный от боевиков пригород Алеппо

Алеппо, 3 марта. Мирные жители возвращаются в поселок Хретан — пригород Алеппо, недавно освобожденный от боевиков, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что на последнем блокпосту на выезде из Алеппо образовалась пробка из сотен автомобилей и автобусов — жители освобожденного поселка торопятся увидеть свои жилища.

«Мой дом разрушен, надо ремонтировать. Едем смотреть, с чего начать. Спасибо сирийской армии и российским военным за освобождение родного Хретана», — говорит местный житель Ибрагим Беллюни.

Еще один местный житель Махмуд Ахмат рассказал, что его семья впервые за многие годы получила возможность посетить кладбище с могилами родных. По его словам, они не могли вернуться в поселок из-за оккупировавших его боевиков.

Отмечается, что боевики разграбили большинство домов в Хретане.

«Надеялся, что хоть часть мебели уцелела, но эти проклятые боевики вывезли все без остатка», — говорит вернувший местный житель Мухаммед Сейжари.

У Хишама Фаттуха в Хретане была своя лавка. От нее, как и от его дома осталось лишь пепелище. Осквернили боевики и находящуюся поблизости мечеть.

«У нас здесь большая шиитская община, и они считают нас вероотступниками. На самом деле у боевиков нет ничего общего с настоящими мусульманами. Они просто головорезы и бандиты, ничего другого о них сказать не могу», — жалуется Хишам Фаттух.

Жители говорят, что при террористах в поселке действовали очень строгие порядки. Например, боевики могли подойти к девушке на улице и отобрать у нее телефон, и если на нем были ее фотографии, то ей грозило наказание — 30 ударов палками.

Мухаммед Эль Абду — отставной полковник, отдавший службе Сирии почти 40 лет жизни. Когда Хретан захватили боевики, то он был вынужден бежать, так как отказался сотрудничать с ними.

«Они предлагали перейти на их сторону, обещали хорошие деньги. Но я отказался — я не предатель. Тогда они стали мне угрожать. Хотя я не робкого десятка, но пришлось бежать в Дамаск», — говорит Мухаммед.

В его полуразрушенном доме нет ни дверей, ни окон. Бывший военный спит на полу. Но первое что он сделал после возвращения в родной поселок — вывесил флаг Сирии над домом.

Ранее в распоряжении СМИ попали документы, в которых указано, за что террористы сажали сирийцев в тюрьмы. Список обвинений включает «подозрение в домогательствах с использованием WhatsApp», громкий разговор во время разговения в месяц поста, прелюбодеяние и скандал «у всех на виду».