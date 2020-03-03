Мошенники начали воровать бонусы со скидочных карт россиян

Москва, 3 марта. Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что число попыток списать баллы со скидочных карт россиян выросло в разы.

По словам Сизова, сегодня подобные факты мошенничества фиксируются несколько тысяч раз в месяц. По мнению экспертов, интерес злоумышленников вполне обоснован, поскольку преступники могут монетизировать бонусы или получить значительные скидки на покупки в магазинах. Общий объем программ лояльности по крупнейшим ритейлерам в РФ в денежном эквиваленте оценивается в 50 млрд рублей.

Как пишут «Известия», мошенники получают доступ к личному кабинету гражданина, а затем списывают его бонусы за свои покупки. Как вариант, злоумышленники могут зарегистрировать личный кабинет на карту другого человека.

«Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете», — рассказал Сизов.

Существование проблемы с кражей баллов подтвердил председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров, который указал, что часто клиенты становятся жертвами самих продавцов.

«Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, продавец может забрать их в счет собственной покупки», — отметил он.

В крупнейших российских торговых сетях сообщили, что были вынуждены ввести двухфакторную аутентификацию для предотвращения списания баллов с клиентских карт. Еще одним способом защиты стало введение CVC-кодов по аналогии с банковскими картами.