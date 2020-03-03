Число жертв кораблекрушения на севере Бразилии выросло до 18

Бразилиа, 3 марта. Число жертв кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, 22 пассажира судна «Анна Каролина III» считаются пропавшими без вести.

Судно «Анна Каролина III» направлялось из Порто-ду-Грего в порт Сантарен в штате Пара. 29 февраля в сложных погодных условиях оно потерпело крушение неподалеку от Бока-ду-Яри в штате Амапа.

Проведение спасательной операции затруднял сильный дождь и ветер. Глубина реки в месте трагедии достигает 12 метров, судно полностью затоплено. Удалось эвакуировать 46 человек, но власти до сих пор не располагают точной информацией о количестве пассажиров. На данный момент известно о 18 погибших.

«Число погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри в южной части штата Амапа выросло до 18, по крайней мере 22 человека пропали без вести», — сообщает издание Globo.

Генеральная прокуратура Бразилии заявила о создании в регионе специальной комиссии, которой предстоит выяснить причины трагедии. По предварительным данным, владелец судна не имел разрешения на перевозку пассажиров и груза.