В Приморском океанариуме зебровые акулы впервые дали потомство

Владивосток, 3 марта. Зебровые акулы впервые начали размножаться в Приморском океанариуме, говорится на официальном сайте заведения.

«Зебровые акулы впервые начали размножаться в Приморском океанариуме — самка отложила 5 яиц», — сказано в сообщении​​​.

Подчеркивается, что нерест может продолжаться около 4 месяцев и за это время акула откладывает от 40 до 60 яиц.

Акулам-зебрам около 6 лет. В Приморском океанариуме хищные рыбы живут с осени 2018 года.

«Акула-зебра выбирает камни, чтобы с помощью липких отростков прикрепить к ним яйцевые капсулы. Одно из пяти яиц самка отложила у нас на глазах, непосредственно во время программы «Танцы со скатами», — говорит водолаз–биолог Сергей Прибылов.

Осенью сообщалось, что в «Москвариуме» на ВДНХ родились два детеныша азиатской кошачьей акулы. Ихтиологи создали уникальные условия для акул, при которых они дали потомство. Данный вид акул получил свое название из-за выразительных глаз, похожих на кошачьи.