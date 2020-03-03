Число погибших от коронавируса в Южной Корее достигло 28 человек

Сеул, 3 марта. Южная Корея за последние сутки зарегистрировала 600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число инфицированных в стране выросло до 4,8 тыс., число погибших достигло 28 человек, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи.

Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы в стране до высшего уровня. Школьные занятия отложены до 23 марта. За минувшие сутки зафиксировано 600 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть случаев зарегистрирована в городе Тэгу.

Как сообщает южнокорейское министерство обороны, среди зараженных 31 военнослужащий.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Китае «продолжает снижаться».