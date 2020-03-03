Заключенные устроили вечеринку с бассейном во дворе тюрьмы в Эквадоре

Кито, 3 марта. Заключенные тюрьмы «Кито» в Эквадоре устроили вечеринку, превратив в бассейн двор исправительного учреждения.

Как сообщила мексиканская радиостанция Noticias MVS, арестанты испортили дренажные отверстия во дворе тюрьмы, после чего заполнили его водой. В результате получился огромный бассейн под открытым небом.

В Twitter был опубликован короткий видеоролик, на котором видно, как заключенные купаются в одежде, играют в мяч и ныряют с баскетбольных щитов. При этом в кадре отсутствуют охранники и сотрудники пенитенциарного учреждения, а все зарешеченные двери открыты и за происходящим наблюдают десятки отбывающих наказание человек.

Autoridades investigan si el patio de la cárcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.



Los presos habrían llenado con agua el patio.pic.twitter.com/NItmUXyQTX — El????Pulpo (@elPULP0) February 29, 2020

Сообщается, что власти начали расследование по факту «вечеринки». Отметим, в феврале 2020 года в тюрьме «Тури», где отбывают наказание около 2,7 тысячи человек, было совершено по меньшей мере шесть убийств.

Согласно докладу Межамериканской комиссии по правам человека, системы канализации и водоснабжения тюрем в Эквадоре разрушены более чем на 70%, а износ электрического оборудования составляет 100%. Практически все исправительные учреждения в стране переполнены. Одной из причин этого специалисты называют позицию судей, которые выносят приказы о предварительном заключении подозреваемых, не принимая во внимание альтернативных средств ограничения свободы.

В октябре 2019 года на фоне антиправительственных протестов заключенные устроили массовый побег из тюрьмы эквадорского города Портвьехо, после чего полицейские смогли задержать лишь 50 человек.