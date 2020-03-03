Заключенные устроили вечеринку с бассейном во дворе тюрьмы в Эквадоре

Кито, 3 марта. Заключенные тюрьмы «Кито» в Эквадоре устроили вечеринку, превратив в бассейн двор исправительного учреждения.
Как сообщила мексиканская радиостанция Noticias MVS, арестанты испортили дренажные отверстия во дворе тюрьмы, после чего заполнили его водой. В результате получился огромный бассейн под открытым небом.
В Twitter был опубликован короткий видеоролик, на котором видно, как заключенные купаются в одежде, играют в мяч и ныряют с баскетбольных щитов. При этом в кадре отсутствуют охранники и сотрудники пенитенциарного учреждения, а все зарешеченные двери открыты и за происходящим наблюдают десятки отбывающих наказание человек.
Autoridades investigan si el patio de la cárcel de Turi, en Cuenca, Ecuador fue convertido en una piscina.— El????Pulpo (@elPULP0) February 29, 2020
Los presos habrían llenado con agua el patio.pic.twitter.com/NItmUXyQTX
Сообщается, что власти начали расследование по факту «вечеринки». Отметим, в феврале 2020 года в тюрьме «Тури», где отбывают наказание около 2,7 тысячи человек, было совершено по меньшей мере шесть убийств.
Согласно докладу Межамериканской комиссии по правам человека, системы канализации и водоснабжения тюрем в Эквадоре разрушены более чем на 70%, а износ электрического оборудования составляет 100%. Практически все исправительные учреждения в стране переполнены. Одной из причин этого специалисты называют позицию судей, которые выносят приказы о предварительном заключении подозреваемых, не принимая во внимание альтернативных средств ограничения свободы.
В октябре 2019 года на фоне антиправительственных протестов заключенные устроили массовый побег из тюрьмы эквадорского города Портвьехо, после чего полицейские смогли задержать лишь 50 человек.