Кадыров считает «сделку века» Трампа преступлением против мусульманского мира

Грозный, 3 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известный как «сделка века», преступлением против всего мусульманского мира.

Как сообщает пресс-служба правительства Чечни, 2 марта Рамзан Кадыров встретился с советником президента Палестины Махмудом Аль-Хабашем, прибывшим в Грозный во главе официальной делегации. Они обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей.

«В ходе встречи я осудил так называемую «сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что согласен с представителем Палестины в том, что конфликты в мусульманских странах подогреваются западными государствами. По его словам, отсутствие единства народов мусульманских стран является благоприятной почвой для эскалации кризисов на Ближнем Востоке.

Кадыров сообщил, что между Палестиной и Чечней в скором времени будет подписано соглашение о налаживании религиозного туризма, чтобы у чеченских паломников была возможность регулярно посещать святыни в Палестине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о подготовке нового плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, который он сам назвал «сделкой века». Вашингтон предлагает удвоить территории Палестины и оказать ей помощь при создании собственного государства, но в то же время Израилю достается весь Иерусалим со всеми святынями. Палестинцы выступили однозначно против предложения Трампа.