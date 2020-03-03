Аргентина позвала российских туристов на «край Земли»

Буэнос-Айрес, 3 марта. Аргентина предложила России совместно подумать над привлечением туристов из РФ на «край Земли» — в город Ушуаю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Дипломат рассказал, что в Ушуаю ежегодно прибывают десятки круизных лайнеров, которые делают там остановку на пути к Антарктиде. По его словам, в одном из самых южных городов планеты ежегодно бывают около тысячи российских туристов, и местные власти готовы совместно разработать предложения по увеличению турпотока.

«Ушуая — небольшой город, но принимает серьезный наплыв туристов со всего мира, которые могут себе позволить на две недели потом уйти в Антарктиду. Все эти плавания на коммерческих судах стоят достаточно дорого. При таком потоке туристов в самом городе делать практически нечего. Руководство города думает над тем, чем привлечь еще туристов», — рассказал Феоктистов.

Губернатор провинции Огненная Земля, где находится Ушуая, заверил российских дипломатов, что власти Аргентины будут рады взаимной заинтересованности в увеличении туристического потока из России и заявил о готовности рассмотреть различные варианты.

Отметим, Ушуая — бурно растущий город, население которого возросло с нескольких тысяч человек в 70-е годы прошлого века до более чем 70 тысяч в наши дни. Туристический сезон здесь продолжается с декабря по март, в этот период население города увеличивается до 100 тысяч человек.

В окрестностях Ушуаи располагается национальный парк, а также историческая железная дорога с паровозной тягой. Особый интерес для туристов может представлять наблюдение за морскими животными и пингвинами.