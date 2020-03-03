Совбез ООН не собирается обсуждать проблемы с коронавирусом

ООН, 3 марта. Совет Безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Напомним, что КНР в марте председательствует в Совбезе.

Как подчеркнул китайский дипломат, Совет Безопасности ООН отвечает прежде всего за геополитическую безопасность и мир.

«Так что вопрос безопасности общественного здоровья не входит в сферу ответственности Совбеза в узком смысле этого слова», — отмечает Чжан Цзюнь.

По его словам, в Совбезе нет каких-либо планов проводить специальное обсуждение проблемы коронавируса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует высокая вероятность более широкого распространения коронавируса на Британских островах.